PARLAMENTO EUROPEO * CORONAVIRUS:  PRESIDENTE SASSOLI, « I DEPUTATI CHIEDONO UNA RISPOSTA PIù FORTE DELL’UE PER SUPERARE LA CRISI COVID-19 »

I deputati chiedono una risposta più forte dell’UE per superare la crisi COVID-19. In un dibattito con i Presidenti Ursula von der Leyen e Charles Michel, i deputati hanno chiesto un’azione europea più coordinata per proteggere i cittadini e sostenere l’economia.

I deputati hanno sottolineato che la solidarietà fra Paesi dell’UE è stata ripristinata. I cittadini europei hanno dato prova di generosità, di poter essere presenti l’uno per l’altro e agire in modo efficace. Tuttavia, l’UE deve fare di più, affinché l’Europa possa diventare più efficace, e deve farlo con urgenza.

Molti deputati hanno sottolineato che le frontiere chiuse non sono mai una soluzione e hanno chiesto una strategia di uscita comune e un piano di ripresa all’interno di un nuovo, ambizioso, budget a lungo termine per mitigare gli effetti sociali, economici e finanziari del confinamento.