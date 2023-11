MR. RAIN * VATICANO: « “I BAMBINI INCONTRANO IL PAPA”, CON L’ARTISTA BERET IN UNA VERSIONE INEDITA DI ‘SUPEREROI’ (6/11 – AULA PAOLO VI) »

11.24 - giovedì 2 novembre 2023

Lunedì 6 novembre Mr. Rain si esibirà in Vaticano in occasione dell’evento ‘I Bambini incontrano il Papa’ dove canterà una versione speciale di ‘Supereroi’ in italiano e in spagnolo con il celebre artista spagnolo BERET. All’evento, patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, saranno presenti settemila bambini provenienti da diverse parti del mondo che dalle 14.00 nell’Aula Paolo VI incontreranno Papa Francesco. L’esibizione di Mr. Rain e Beret sarà accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

‘Supereroi’, dopo il grande successo in Italia con il terzo posto a Sanremo, 4 dischi di platino e i vertici di tutte le classifiche, è stata da poco pubblicata in Spagna, dove Mr. Rain ne canta una versione interamente in spagnolo insieme all’artista spagnolo Beret.

Mr.Rain, classe ‘91 e bresciano d’origine, è un cantautore, rapper e produttore italiano con alltvblo’attivo 17 dischi di Platino e 5 Oro. Appassionato della musica di Eminem e della scena hip hop nazionale ed estera di quel periodo, Mr.Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, compone ed è ispirato solo quando piove.

Nel 2009 scrive i primi pezzi e nel 2011 produce e pubblica il suo primo mixtape ‘Time 2 Eat’. Nel 2015 esce ‘Memories’, primo disco ufficiale, autoprodotto. ‘Tutto Quello che Ho’, il secondo singolo estratto dall’album segue il successo di ‘Carillon’ (Doppio Platino). A giugno 2016 pubblica ’Supereroe’, già considerato un classico dai suoi estimatori.Nel 2017 il singolo ‘I grandi non piangono mai’, la conferma del talento del giovane rapper (Disco di Platino) a cui segue il successo di “Ipernova”, (doppio platino).

Nel 2020 arrivano “Fiori di Chernobyl” (Doppio Platino), “9.3” (Platino) che insieme a “Meteroriti” (Platino) e a “Non c’è più musica” con BIRDY, sono contenuti nell’album “Petrichor”, uscito a gennaio 2021 e certificato Oro. A marzo 2022 il terzo album “Fragile” scritto e prodotto dallo stesso cantautore. A febbraio 2023 arriva terzo al Festival di Sanremo con “Supereroi”, conquistando il grande pubblico e diventando la vera rivelazione del Festival. “Supereroi”, certificato 4 platino, scala in poco tempo tutte le classifiche.

A maggio 2023 pubblica ‘La Fine del Mondo’ con Sangiovanni, certificato platino e da giugno il Supereroi Tour con oltre 20 date in tutta Italia. Il 20 ottobre Mr.Rain ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘Un Milione di Notti’ con la cantautrice Clara. Il 18 novembre sarà per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago.