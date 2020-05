MINISTRO AFFARI REGIONALI * FASE 2 – A MILANO ULTIMO CONTINGENTE INFERMIERI VOLONTARI: BOCCIA, « IL VOSTRO AIUTO HA CONSENTITO ALLE REGIONI DI ORGANIZZARE MEGLIO LE RETI SANITARIE TERRITORIALI »

È partito questa mattina dall’aeroporto militare di Pratica di Mare un volo della Guardia di Finanza che ha trasferito a Milano l’ultimo contingente di infermieri volontari della task force della Protezione civile, attivata dal governo in supporto delle Regioni che ne hanno fatto richiesta in questi mesi di emergenza sanitaria da Covid-19.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, salutando i 98 infermieri in partenza li ha ringraziati per il loro “sostegno volontario, senza sosta, di questi mesi. Non ci sono parole – ha detto il ministro Boccia – per esprimere la nostra gratitudine a voi e alle vostre famiglie. Il vostro aiuto ha consentito alle Regioni di organizzare con maggior forza le reti sanitarie territoriali”.

Tra le Regioni destinatarie di questo contingente, oltre alla Lombardia, anche Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Con gli infermieri in partenza oggi salgono ad oltre 2.300 i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus hanno prestato servizio, da volontari, negli ospedali, nelle Rsa e nelle carceri, rispondendo ai bandi della Protezione civile.