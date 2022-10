TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI EUROMEDIA: « FRATELLI D’ITALIA A QUOTA 27%, PD A RISCHIO SORPASSO IN FAVORE DEL M5S » (DATI 14/10)

09.38 - mercoledì 19 ottobre 2022

Sondaggi Euromedia: il Pd vede allontanarsi Fratelli d’Italia. Dopo Lab2101, anche le ultime intenzioni di voto registrate dai sondaggi Euromedia per La Stampa, danno il Pd a rischio sorpasso in favore del M5S. I pentastellati hanno il vento in poppa: dalle Politiche del 25 settembre hanno guadagnato l’1,7% salendo al 17,2%. I dem hanno invece fatto il percorso inverso: lasciato sul campo l’1,6% ora sono attestati al 17,5% con soli tre decimi di vantaggio sugli ex alleati del campo largo.

A festeggiare è però Fratelli d’Italia che rafforza il suo primato e si porta a quota 27% (1%). In flessione le altre due forze politiche della maggioranza di centrodestra: la Lega passa dall’8,8% all’8,5% mentre Forza Italia dall’8,1% al 7,3%. Gli azzurri vengono superati da Azione/Italia Viva in crescita di quasi un punto all’8,7%. Alleanza Verdi e Sinistra cede due decimi ed è al 3,4%, +Europa è al 2,5 % (-0,3%) mentre Italexit è al 2,4% (+0,5%). In totale il centrodestra raccoglie il 43,9% dei consensi contro il 23,6% (-2,5% rispetto alle Politiche) del centrosinistra. La quota di indecisi e astenuti è stimata a quota 36%.

Fonte: Euromedia

Spazio anche a domande sul prossimo governo di centrodestra. Il 52,3% vorrebbe un tecnico come ministro dell’Economia. Non solo. Il fatto che Giorgia Meloni possa costituire un governo con al suo interno dei tecnici rassicura la maggioranza degli italiani (73,8%). Intanto il Movimento 5 Stelle supera il Pd come principale referente dei temi identitari della sinistra. Il 15,4% ritiene che i pentastellati su ambientalismo, pacifismo e precariato abbiano una posizione maggiormente di sinistra rispetto al Pd (14%) e Verdi/Sinistra Italiana (12,1%).

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 14 al 15 ottobre 2022. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.