MINISTERO INTERNO * MIGRANTI: « 16.093 ARRIVI DAL 1/1/2024 AL 12/4/2024, NEL 2023 SONO STATI 32.324 (STESSO PERIODO) »

17.06 - sabato 13 aprile 2024

Grazie ad un Cruscotto statistico giornaliero, a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, è disponibile un insieme di numeri aggregati sul fenomeno. Sbarchi e accoglienza dei migranti: tutti i dati.

Per un quadro aggiornato sull’andamento degli arrivi e sulle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza. Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione.