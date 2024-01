RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST ” * « UNA LETTERA DAI SUMERI / FESTIVAL DI JALLIKATTU (13/1 – 15.00 »

12.16 - venerdì 12 gennaio 2024

Nella puntata di “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 13 gennaio alle 15.00 su Rai 1 continua la lunga esplorazione in continenti lontani e remote epoche della storia. A partire dalle varie fasi dell’apertura della busta di una lettera scritta dai Sumeri sull’argilla e rimasta sigillata da un involucro di terracotta per quasi 4000 anni. Custodito in un antico palazzo di Venezia, Palazzo Erizzo, sede del Centro Studi e ricerche Ligabue, se ne scoprirà il contenuto, con l’intervento di due esperti.

A seguire, si conoscerà Urartu, un regno sorto sull’Altopiano armeno. La civiltà urartea, contemporanea degli antichi egizi e degli assiri, è ancora poco conosciuta e la sua lunga storia è segnata soprattutto dalla rivalità con l’Assiria, un vero e proprio scontro tra potenze egemoni per il dominio dell’Altopiano.

E ancora, si raccontarà il festival di Jallikattu, che si tiene ogni anno a gennaio nel sud dell’India: un evento che nasce come cerimonia di ringraziamento ai tori, compagni essenziali degli uomini; un antico sport, una gara di abilità chiamata “abbracciare il toro”, in cui i partecipanti, totalmente disarmati, affrontano i tori in una arena.

Infine, la diga di Serre-Ponçon, nelle Alpi francesi, costruita tra il 1955 e il 1960: un vero capolavoro di ingegneria, nato per attutire l’impatto delle piene del fiume Durance, ma anche uno spettacolo incredibile per la bellezza del lago artificiale che con i suoi 91 chilometri di costa è un’attrazione naturalistica e turistica.