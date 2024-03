MINISTERO INTERNO * OMICIDI VOLONTARI: « DAL 1/12024 AL 24/3 REGISTRATI 69 EVENTI, VITTIME 22 DONNE (20 UCCISE IN ÀMBITO FAMILIARE/AFFETTIVO) »

09.36 - martedì 26 marzo 2024

Presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio Analisi Criminale tra l’altro effettua, anche attraverso l’estrapolazione di dati statistici, l’analisi di tutti gli episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla violenza di genere. Particolare attenzione viene dedicata agli omicidi volontari attraverso lo studio e l’analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

I dati relativi alla raccolta omicidi rivestono un carattere operativo in quanto suscettibili di variazione in relazione all’evolversi dell’attività di polizia e delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

L’esame degli elementi informativi acquisiti, che permette di ricostruire la dinamica dell’evento, l’ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti, consente l’elaborazione del seguente monitoraggio.

Il presente documento, predisposto settimanalmente, vuole offrire una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2021 – 2023 e nel periodo 1 gennaio – 24 marzo 2024, confrontato con l’analogo periodo del 2023; per tale ultimo confronto si evidenzia come occorra tenere conto della limitatezza dell’arco temporale considerato e, quindi, della ridotta significatività delle percentuali di incremento e decremento (poiché riferite a pochi eventi), che quindi non vengono riportate.

Alla data odierna, relativamente al periodo 1 gennaio – 24 marzo 2024, sono stati registrati 69 omicidi, con 22 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste 10 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, il numero degli eventi è in diminuzione, da 81 a 69; come pure è in calo il numero delle vittime di genere femminile che da 29 scendono a 22.

Anche in relazione ai delitti commessi in ambito familiare/affettivo, si rileva un decremento nell’andamento generale, passando da 38 a 34, altrettanto si registra una diminuzione per quanto attiene al numero delle vittime di genere femminile, che da 28 scendono a 20.