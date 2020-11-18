https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-18-alle-17.54.57.png 236 983 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-11-18 17:55:472020-11-18 17:55:47MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »