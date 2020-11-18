MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »

"DUE PAROLE CON..." - UGO ROSSI, PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE

Il bilancio di due anni della presidenza Pat di Maurizio Fugatti / Dieci mini-domande

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