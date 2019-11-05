MAURIZIO COSTANZO SHOW * MERCOLEDì 6 NOVEMBRE: « VIDEO AMATORIALE DI MATTEO RENZI CHE SUL PALCO CANTA “LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE” »
Domani mercoledì 6 novembre in seconda serata su Canale 5 secondo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”.
Video amatoriale di Matteo Renzi che sul palco del Costanzo Show canta “La Porti un bacione a Firenze” brano di Odoardo Spadaro:
DOMANI MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE
IN SECONDA SERATA SU CANALE 5
L’APPUNTAMENTO E’ CON LA SECONDA PUNTATA
(NUMERO 4 MILA 444)
DEL TALK PER ECCELLENZA IL
“MAURIZIO COSTANZO SHOW”
IL GIORNALISTA PROPONE DUE ONE TO ONE:
IL PRIMO IN APERTURA DI PUNTATA CON
MATTEO RENZI
EX PREMIER NEO-FONDATORE DEL PARTITO ITALIA VIVA
IL SECONDO IN CHIUSURA DEL TALK CON
GIORGIA MELONI
PRESIDENTE DI FRATELLI D’ITALIA
OSPITI SUL PALCO:
FILIPPO BISCIGLIA CON PAMELA CAMASSA,
CIRO IMMOBILE CON JESSICA MELENA,
FRANCESCO FACCHINETTI CON WILMA FAISSOL
E ANNA PETTINELLI CON STEFANO MACCHI