MAGISTRATURA DEMOCRATICA * RELAZIONI INTERNAZIONALI: « NECESSITÀ DELLA PACE, NECESSITÀ DEL DIRITTO »

10.24 - martedì 20 febbraio 2024

In un comunicato del’Esecutivo di Magistratura democratica, intitolato “La necessità della pace. La necessità del diritto” l’associazione di magistrati invoca l’applicazione del diritto come “portatore di razionalità, di equilibrio e di moderazione nella regolazione dei rapporti di forza al fine di evitare la deflagrazione e l’aggravamento di conflitti sino ad esiti catastrofici per il mondo intero”.

Il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza si devono collocare in un quadro di legalità internazionale: “Il diritto internazionale oltre che l’umana pietà, impongono alla comunità internazionale e a tutti gli Stati che hanno aderito alle Nazioni Unite di fare tutto il possibile per fare cessare la voce delle armi, riaffermando la voce del diritto e il rispetto della vita e della dignità delle persone”.

Secondo Magistratura democratica “la comunità dei giuristi e i magistrati che la compongono non possono rimanere silenti” e devono promuovere una riflessione sulla tragedia in atto per proporre all’opinione pubblica “le ragioni del diritto e della pace e gli strumenti praticabili di effettiva tutela dei diritti umani nell’ambito dei conflitti”.

“Perché – conclude il documento di Magistratura democratica – crediamo che, anche nelle relazioni internazionali, il diritto possa e debba essere strumento di garanzia”.