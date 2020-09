LEGA TRENTINO * RIORGANIZZAZIONE PARTITO: « DEVID MORANDUZZO E VILIAM ANGELI SONO STATI NOMINATI REFERENTI PER LE SEZIONI DI TRENTO E ROVERETO »

A Trento e a Rovereto nuovi referenti per la Lega. Devid Moranduzzo e Viliam Angeli sono stati nominati Referenti per le sezioni di Trento e Rovereto. A comunicarlo il Segretario Mirko Bisesti dopo la riunione del direttivo di partito che ha affermato: ”Auguro loro di fare un buon lavoro: le sfide che ci attendono sia a Trento che a Rovereto sono fondamentali per il futuro del Trentino. Sono sicuro che saranno due figure che sapranno ben gestire due importanti sezioni”.

Il referente per la sezione di Trento, Moranduzzo Devid, ha ringraziato per la nomina il Segretario Bisesti e ha aggiunto: ”Sono felice di poter lavorare per la sezione di Trento, città dove vivo, e lavorerò con l’aiuto dei Consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali, sostenitori e militanti per la Lega a servizio della nostra città. Ringrazio di cuore per il lavoro con i cittadini e per il lavoro di unità nella sezione che la commissaria uscente Bruna Giuliani ha fatto in questi anni”.

Il referente per la sezione di Rovereto, Viliam Angeli, ha commentato: ”Sono felice di questa conferma da parte del Segretario Bisesti. Siamo al lavoro per poter essere un partito di governo in Comune a Rovereto”. Il referente della sezione di Rovereto Viliam Angeli ha così ricordato la sfida del ballottaggio in programma per la prossima settimana.