LEGA TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2020: « GIOVEDì 10/9 L’EUROPARLAMENTARE MARA BIZZOTTO IN TOUR ELETTORALE, A TRENTO – DRO – COMANO TERME – PONTE ARCHE – CALDONAZZO »

Visita in Trentino dell’europarlamentare Mara Bizzotto, giovedì 10 settembre.

La segreteria Lega del Trentino annuncia per domani 10 settembre la visita dell’europarlamentare Mara Bizzotto in diverse località del Trentino.

La giornata con l’on. Bizzotto inizierà a Trento, con un passaggio presso il gazebo Lega in Largo Carducci ed una passeggiata in città con il candidato sindaco Andrea Merler ed i candidati Lega.

L’europarlamentare proseguirà la sua visita poi con un passaggio a Dro, con pranzo assieme ai candidati presso il Ristorante Pizzeria Alfio (prenotazione presso sede Lega 0461-233918) a sostegno del candidato sindaco Luigi Grossi e della lista Lega.

Nel pomeriggio Mara Bizzotto sarà nel comune di Comano Terme per un incontro con la candidata sindaco Cinzia Parisi ed i candidati Lega per una passeggiata a Ponte Arche ed un aperitivo presso il Bistrot Bellotti (su prenotazione presso sede Lega 0461-233918).

In serata l’on. Bizzotto sarà a Caldonazzo per una cena presso il ristorante Le Due Spade (su prenotazione presso sede Lega 0461-233918 ) con il candidato sindaco Ceare Ciola e le due liste che lo sostengono, Insieme per Caldonazzo e Lega Salvini Trentino.