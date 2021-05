LEGA TRENTINO * ALA (TN): « GAZEBO NEL TERRITORIO, TESSERAMENTO E CONFRONTO CON I CITTADINI PER AGGIORNARLI SULL’AZIONE POLITICA »

Riparte, dopo l’interruzione causa Covid, l’attività sul territorio di Ala della sezione Lega con un gazebo molto partecipato che avvia il tesseramento Lega 2021, oltre ad informare i cittadini in merito all’attivitaà politica dei nostri Consiglieri Comunali Lega che da quando si sono insediati nel Comune Alense han continuato a portare avanti le proposte inserite nel nostro programma di governo delle elezioni 2020.

Ringraziamo come sezione Ala l’attività dei nostri Consiglieri Lega la loro attiva partecipazione a favore della nostra comunità Alense, al dialogo e confronto che hanno con i nostri assessori Provinciali grazie agli incontri promossi dall’On.le Vanessa Cattoi, Referente Enti Locali Lega del Trentino, per esser sempre piu’ aggiornati e coordinati con la nostra giunta Provinciale e cogliamo l’occasione per ringraziare la disponibilità dei nostri Assessori Provinciali Lega per trovare il tempo ed offrire il loro contributo nel portare avanti e sostenere queste proposte ed iniziative di coordinamento molto importanti. La nuova organizzazione della Lega in Trentino prevede per Ala come per tutte le sezioni un referente politico parlamentare che per noi della sezione Alense sarà l’On.le Vanessa Cattoi oltre ad un referente politico provinciale che per noi sarà il consigliere provinciale Mara Dalzocchio.

Nelle prossime settimane, ad Ala riaprirà anche la Sede Lega (chiusa momentaneamente causa Covid e trasferimento) grazie alla quale si avra’ nuovamente l’occasione di aver un punto di riferimento politico non solo per noi sostenitori ma per tutti i cittadini. Iniziamo ad informare i cittadini Alensi oggi grazie al gazebo molto partecipato in merito all’ultima proposta depositata in Comune questa settimana dal gruppo Lega di Ala, riguardante la richiesta di impegno nei confronti del Sindaco per quanto riguarda gli interventi per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche.

Una mozione che vuole impegnare il Sindaco Soini a promuovere, favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati le comunità energetiche rinnovabili che vuole agevolare l’utilizzo di coperture di edifici pubblici e terreni non agricoli per installare impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo, favorire l’istituzione di un tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, favorire la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini, adottare infine protocolli di intesa tra comuni limitrofi.

Ringraziamo i cittadini e sostenitori tutti per la partecipazione e vicinanza alla Lega, impegnandoci per loro e con loro come da anni ad Ala stiamo cercando di fare.

La sezione Lega Ala con tutti i suoi simpatizzanti.