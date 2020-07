JACOPO ZANNINI (CONSIGLIERE COMUNALE TRENTO) * CONCERTO MANU CHAO: « LA PREVENDITA DEL CONCERTO è STATA UN DISASTRO, MOLTE PERSONE SI STANNO LAMENTANDO »

La prevendita del concerto di Manu Chao è stata un disastro. Molte persone di Trento, Rovereto e di tutta la provincia si stanno lamentando, a ragione, per l’annullamento dei biglietti del concerto di Manu Chao. Sono stati venditi 1000 biglietti su 500 posti. La gestione del servizio on line invece che facilitare i consumatori li ha prima illusi poi messi difronte al fatto che se gli va bene verranno rimborsati. Non è possibile che una vendita diventi praticamente una lotteria, molti si sono connessi alle 12.00 e hanno acquistato il biglietto e poi la sera a sopresa gli è stata comunicato l’annullamento. Per cercare di risolvere questo disagio sarebbe utile programmare un secondo giorno della perfomance di Manu Chao.

Jacopo Zannini

Consigliere Comunale Trento