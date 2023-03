TRENTODOC * VINITALY 2023: « LE BOLLICINE DI MONTAGNA DI 67 CASE SPUMANTISTICHE AL SALONE INTERNAZIONALE DI VINI E DISTILLATI, DAL 2 AL 5 APRILE »

08.10 - giovedì 30 marzo 2023

A Verona, in degustazione le etichette delle 67 case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc. Durante Vinitaly, lunedì 3 aprile (Padiglione 10 – Piemonte, primo piano), verrà siglato il rinnovo della partnership tra l’Istituto Trento Doc e AIS per il Concorso del Miglior Sommelier d’Italia Premio Trentodoc

In occasione della 55° edizione di Vinitaly, il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, in programma dal 2 al 5 aprile, l’Istituto Trento Doc conferma la sua partecipazione con uno stand istituzionale (Padiglione 3 – Stand E1) e la presentazione di 67 etichette Trentodoc, una per ogni casa spumantistica associata.

La degustazione delle bollicine sarà guidata dai sommelier di AIS Associazione Italiana Sommelier, disponibili a rispondere alle curiosità del pubblico sul metodo classico e sulle diverse personalità di Trentodoc.

Tramite l’App Trentodoc, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, gli ospiti avranno la possibilità di consultare le schede tecniche di tutte le etichette in mescita e prendere le proprie note di degustazione.

Durante l’intera manifestazione, sarà possibile scoprire un’accurata selezione di bollicine di montagna all’interno della Lounge AIS (Padiglione 10 – Piemonte, primo piano): è in questo spazio che, lunedì 3 aprile, alle ore 11.30, verrà siglato il rinnovo della partnership tra l’Istituto Trento Doc e AIS per il Concorso del Miglior Sommelier d’Italia Premio Trentodoc, un appuntamento importante per la nomina del miglior sommelier italiano, il più prestigioso riconoscimento nell’ambito della sommellerie che consente al vincitore di accedere alle selezioni mondiali.