00.01 - lunedì 23 ottobre 2023

Chiusi i seggi in Trentino: affluenza al 58,39%. Alle 22 si sono chiusi i seggi in Trentino dove oggi si sono svolte le votazioni per eleggere il presidente ed i consiglieri provinciali della XVII legislatura.

L’affluenza totale è stata di 257.914 elettori (127.547 maschi e 130.367 femmine), pari al 58,39% degli aventi diritto, percentuale che si conferma in flessione rispetto a cinque anni fa quando si registrò un 64.05%.