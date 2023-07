ITAS MUTUA E-GAP * ENERGIA GREEN; « OGGI LA PRESENTAZIONE DELLA RICARICA RAPIDA URBANA – MOBILE E ON-DEMAND, CON A MOLINARI – DE BLASIO – TONINA »

14.43 - giovedì 13 luglio 2023

Si è svolto questa mattina, di fronte alla sede ITAS nel quartiere Le Albere a Trento, lo speciale evento di presentazione della collaborazione fra ITAS e E-GAP, primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, volta a promuovere la mobilità elettrica per un futuro sempre più sostenibile in linea con i valori ambientali convintamente sostenuti dai due partner.

La collaborazione prende il via dal Trentino, terra da sempre attenta al tema della sostenibilità ambientale e ai vertici in Italia per la diffusione di mezzi elettrici, e prevede sia l’ingresso di ITAS nel capitale sociale di E-GAP sia una proposta commerciale che riguarda la polizza RC Auto di ITAS: con la sottoscrizione della polizza RC Auto (con garanzie Kasko in Piedi e Tutela Legale) infatti, i clienti ITAS otterranno tre ricariche mobili gratuite da 25kWh l’una da utilizzare entro 3 mesi dall’attivazione del voucher E-GAP.

L’evento di oggi è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’arrivo in Trentino, di E-GAP, servizio che consente di ricaricare la propria auto in qualsiasi posto grazie al supporto di un apposito van che raggiunge l’abbonato al servizio grazie alla geolocalizzazione tramite app. I partecipanti hanno potuto assistere a una dimostrazione del servizio di ricarica delle auto elettriche apprezzando la velocità e l’innovazione della soluzione di ricarica mobile. Le auto coinvolte, Fiat 500 elettriche di proprietà ITAS e destinate alla rete agenziale, sono state scelte in un’ottica di rinnovo del parco auto della compagnia per contribuire in modo sempre più deciso a ridurre le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale degli spostamenti lavorativi.

“Sono molto grato a ITAS e E-GAP per questa iniziativa – ha affermato Mario Tonina, assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione e Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento – che si inserisce perfettamente nelle politiche della nostra Provincia in ambito di tutela ambientale. Partendo dagli Stati Generali della Montagna del 2019 fino al recente Piano Energetico Provinciale, abbiamo importanti obiettivi concreti da raggiungere e questo tipo di progetti non possono che aiutare tutta la nostra comunità a seguire quel percorso sostenibile che abbiamo intrapreso e che soprattutto le generazioni più giovani ritengono, giustamente, fondamentale. Grazie quindi a ITAS e E-GAP perché con il loro contributo garantiranno un servizio importante a chi ha fatto una scelta green e permettono alla Provincia di Trento di essere ancora più attrattiva per i residenti e per i nostri numerosi ospiti.”

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione che ci permette di dare, ancora una volta, una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità ambientale che la società ci pone di fronte ogni giorno” – afferma Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS. “ITAS è da sempre attenta alla sua impronta ambientale e negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative che ci hanno impegnato su questo fronte, come testimonia il nostro annuale bilancio di sostenibilità dove sono contenuti, tra l’altro, tutti i progetti con i quali la nostra Mutua contribuisce alla costruzione di un futuro sempre più vivibile per le prossime generazioni. La proposta commerciale che presentiamo oggi legata alla nostra polizza RC Auto si inserisce perfettamente in questa logica e permette ai soci assicurati, supportati dalla capillare rete dei nostri agenti in Trentino, di ottenere vantaggi concreti attraverso scelte sostenibili” – conclude Molinari.

“L’accordo con Itas punta non solo a diffondere tra i suoi clienti i valori di sostenibilità ambientale ma anche più in generale a promuovere pienamente l’utilizzo della mobilità sostenibile contribuendo allo sviluppo di un ambiente urbano smart & green. Nell’ambito di questa partnership annunciamo oggi anche l’apertura del nostro servizio a Trento, una nuova tappa di un percorso di crescita che ha portato E-GAP ad espandersi in nuove città in Italia ma anche in Francia, Germania e Spagna nell’ultimo anno” ha dichiarato Eugenio de Blasio, Fondatore e Presidente di E-GAP. “Con questa nuova apertura, che segue quella di Brescia, puntiamo ad accrescere ulteriormente la presenza di E-GAP nel Nord, la zona dove l’elettrico al momento è più presente in Italia, e rafforzare l’immagine e il brand della società, garantendo ai futuri clienti una modalità di ricarica elettrica innovativa, comoda e rapida” ha concluso de Blasio.

Il servizio è attualmente presente anche a Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona e Brescia. Come programmato nel piano industriale triennale, E-GAP nel 2022 ha ampliato il perimetro del proprio servizio anche fuori dai confini italiani aprendo in Francia (a Parigi), in Spagna (a Madrid) e in Germania (a Monaco). Quest’ anno verranno attivate le operazioni in Gran Bretagna (a Londra) e in Portogallo (Lisbona) e nei prossimi anni l’apertura del servizio è prevista in altre città francesi (a Lione, Bordeaux e Marsiglia), spagnole (a Barcellona e Valencia) e tedesche (Amburgo, Berlino, Francoforte) e anche in nuovi paesi come Olanda (ad Amsterdam), e Grecia (ad Atene).

E-GAP è il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand. Tramite l’omonima app per smartphone,

E-GAP consente di ricevere una ricarica a domicilio, di livello “fast charge” ed eseguita tramite e-van a zero emissioni. Attivo a Milano, Roma, Bologna, Torino, Brescia, Verona e Trento e presente a Parigi, Madrid, Berlino e Monaco di Baviera, ma presto disponibile in altre città italiane ed europee. E-GAP ha inoltre realizzato la prima colonnina mobile di ricarica elettrica off-grid ultrafast progettata in collaborazione con Pininfarina. E-GAP è stata fondata dal Presidente e azionista di riferimento Eugenio de Blasio, tra i pionieri del settore della Green Economy, già Amministratore Delegato e top manager di gruppi quotati al Nasdaq e dal Global CEO Daniele Camponeschi, Chief Investment Officer in primari gruppi finanziari. L’azienda si avvale inoltre di top manager con un’importante esperienza multidisciplinare a livello internazionale come Luca Fontanelli, Europe General Manager e Italy CEO. Per ulteriori info: e-gap.com