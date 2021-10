CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « STASERA IL VIDEO COMPLETO DELL’AGGRESSIONE SHOCK A BRUMOTTI NEL QUARTIERE SAN BERNARDINO DI SAN SEVERO (FOGGIA) »

Un pugno in pieno volto, costato a Vittorio Brumotti un trauma facciale e trenta giorni di prognosi. Stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) trasmetterà tutte le immagini della violenta aggressione avvenuta a San Bernardino di San Severo (Foggia) dove il biker era in missione per documentare lo spaccio di droga. Aggressione culminata in una vera e propria caccia all’uomo. Contusi anche alcuni membri della troupe e almeno due degli agenti intervenuti.