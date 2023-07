DEDAGROUP / FBK – FONDAZIONE KESSLER (TRENTO): SOFTWARE E “SOLUZIONI AS A SERVICE”: « AL VIA IL CO-INNOVATION LAB, PER RICERCA E IMPRESA »

11.28 - giovedì 13 luglio 2023

Si è tenuto oggi il Co-Innovation Day 2023, una giornata di lavori organizzata da Dedagroup, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service, interlocutore naturale di Aziende, Istituzioni Finanziarie e Servizi Pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali, e Fondazione Bruno Kessler (FBK), centro di ricerca internazionale con sede a Trento che opera in campo scientifico, tecnologico e delle scienze umane.

Al centro dell’incontro, i progetti e le future evoluzioni del Co-Innovation Lab, laboratorio nato nel 2016 da un investimento congiunto delle due realtà e dedicato ad abilitare la creazione di soluzioni software innovative e a contribuire allo sviluppo di nuove competenze e metodologie seguendo un approccio di Open Innovation, in una continua osmosi tra i risultati della ricerca, il pragmatismo dell’impresa e le esigenze del mercato. Nel laboratorio viene sviluppato il Digital Hub, piattaforma Open Source che favorisce l’interoperabilità di dati e servizi, supera i silos applicativi e offre funzionalità evolute di data processing e data visualization.

Oggi, Dedagroup e FBK, consapevoli dell’importanza di fare sistema e di mettere a fattore comune conoscenze e competenze per generare valore diffuso a livello economico e sociale, condividono quanto sviluppato in questi anni di collaborazione e la roadmap evolutiva futura con la comunità tech, gli specialisti di business development, i clienti e i partner.

Il continuo contributo e scambio all’interno del Co-Innovation Lab favorirà infatti anche l’evoluzione del Digital Hub, il cui sviluppo punta verso architetture Data Mesh, Data & AI Engineering, Sistemi Distribuiti e “Composable”, e nuove opportunità di sperimentazione. Si potenzia, così, la possibilità di realizzare nuove applicazioni modulari capaci di integrare Intelligenza Artificiale e Advanced Analytics per dare vita a servizi digitali di nuova generazione rivolti ai mercati Finanziari, del Fashiontech e della Pubblica Amministrazione. Un obiettivo su tutti: aiutare concretamente imprese ed Enti pubblici a creare, alimentare e gestire il proprio contesto digitale e valorizzare il patrimonio di dati e relazioni esistenti. Un’integrazione virtuosa tra ricerca e mercato per rispondere alle sfide contemporanee, e realizzare così una società più aperta, inclusiva e sostenibile.

“Per la Fondazione Bruno Kessler, ed in particolare per chi in FBK si occupa di trasformazione digitale, il Co-Innovation Lab ha un ruolo molto significativo” – ha spiegato Marco Pistore, direttore del Centro Digital Society della FBK. “Questo non solo per le opportunità di contaminazione e di avvicinamento della ricerca ai problemi della società e delle imprese, ma anche perché facilita la creazione di una massa critica di persone e di competenze attorno alle soluzioni sviluppate dalla ricerca, condizione necessaria per supportare l’adozione di queste soluzioni. Se pensiamo alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, ed al ruolo che la ricerca può avere nello sviluppare questo potenziale, il Co-Innovation Lab è fondamentale per permettere che questo potenziale si trasferisca nella società e nel mercato.”

“Rendere tangibile l’innovazione trasformandola in applicazioni utili alle imprese, alle istituzioni e ai cittadini, richiede apertura, circolarità di competenze e conoscenze e creazione di opportunità. Questo facciamo grazie al Co-Innovation Lab avviato nel 2016 con Fondazione Bruno Kessler.” – ha sottolineato Roberto Loro, Director Technology & Innovation di Dedagroup – “La giornata odierna ha dimostrato concretamente il nostro approccio. Abbiamo condiviso alcuni risultati, applicazioni innovative, prospettive e la nostra visione per il futuro. Il nostro impegno è di potenziare questo approccio, ampliando ulteriormente l’ecosistema a start-up, clienti e chi vorrà collaborare, focalizzando in particolare la nostra attenzione sulle potenzialità di sviluppo offerte dall’intelligenza artificiale.”

Il modello di collaborazione e l’approccio data-driven alla base del Digital Hub hanno permesso lo sviluppo di soluzioni e strumenti basati sui dati, in particolare nel mondo della Pubblica Amministrazione e Finanziario.

Public Services

Il Digital Hub favorisce l’interoperabilità dei dati fra le amministrazioni pubbliche e crea un punto di raccordo tra le applicazioni di Deda Next, la società del Gruppo impegnata nell’accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, i dati generati a livello locale e le piattaforme nazionali. Questo ha consentito a Deda Next e FBK di essere in prima linea nello sviluppo di progetti internazionali, basati su replicabilità e usabilità, che hanno al centro la sostenibilità, la lotta ai cambiamenti climatici, e la creazione di servizi condivisi, come Air Break, USAGE e Interlink. Un approccio che ha permesso di generare l’indice di prossimità di Deda Next, di cui tratta il recente paper scientifico firmato da professionisti e ricercatori dell’azienda e di FBK: uno strumento che sostiene le amministrazioni nel progettare concretamente la propria transizione verso un modello di città a 15 minuti, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di preservare l’ambiente. Il know-how acquisito attraverso la realizzazione di questi progetti si concretizza infine nel continuo sviluppo di Ca.Re. – Indice di Cambiamento Realizzato – con cui Deda Next dal 2019 misura il grado di evoluzione digitale degli Enti locali, per fornire alle Amministrazioni uno strumento operativo per valutare i risultati raggiunti, confrontarsi con altri Enti e capire su quali ambiti intervenire per migliorare il proprio livello di digitalizzazione. Sull’indice Ca.Re. si basa l’annuale Indagine sulla maturità digitale dei comuni capoluogo in cui ogni anno l’Azienda scatta una fotografia sull’andamento della digitalizzazione della PAC.

Finance

Il Digital Hub è anche alla base del progetto AIAAA – Applicazioni di Intelligenza Artificiale e Analisi Avanzata, che supporta gli istituti finanziari nel rispondere al meglio alle nuove necessità delle aziende. Dedagroup Business Solution, azienda di Dedagroup che risponde alle esigenze di innovazione di istituzioni finanziarie e imprese, insieme a FBK e con il sostegno economico della Provincia autonoma di Trento, ha sviluppato, in ottica di analisi predittiva, applicazioni intelligenti che, interagendo con il framework del Digital Hub e sfruttando tutte le potenzialità delle tecnologie di frontiera (AI, Machine Learning e analisi predittiva), permettono a banche, aziende e compagnie assicurative di efficientare e ottimizzare i propri servizi e costi verso l’utente finale.

In particolare, sono stati sviluppati:

Un’Intelligent Migration Machine, destinata a istituti finanziari e imprese e sviluppata per migliorare i processi di migrazione, fusione e onboarding, in tutti i settori economici. Attraverso l’ottimizzazione delle fasi di analisi del dato e la generazione semi automatica della scrittura di codice, si riducono drasticamente i tempi e i costi di un processo di M&A.

Un Ambiente di Simulazione che applica diversi scenari di andamento sui dati di imprese e istituti finanziari, per generare situazioni previsionali realistiche, costruite tenendo conto del contesto macroeconomico, della ricaduta settoriale e delle peculiarità delle singole aziende. L’ambiente consente, per esempio, alle banche di valutare il rischio finanziario dei propri clienti, alle assicurazioni di valutare la profittabilità del proprio portafoglio clienti e alle imprese di valutare il proprio business plan.

Una Piattaforma basata sulla creazione di intelligent app che permettono di elaborare: previsioni finanziarie e stress test all’interno dei processi di erogazione e monitoraggio del credito; analisi predittive dei comportamenti di pagamento dei debitori ai fini di un early warning; monitoraggio dei parametri vitali delle persone per creare indicatori sul loro stile di vita e personalizzare così i servizi offerti loro dalle compagnie assicurativa in totale privacy.

