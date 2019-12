ITALIA 1 * “ LE IENE SHOW “: « ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO SULL’EMERGENZA RIFIUTI CON INTERVISTA A VIRGINIA RAGGI »

Sul sito www.iene.it l’anticipazione video del nuovo servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti sull’emergenza rifiuti nella Capitale. La Iena torna da Virginia Raggi per un commento sulle immagini andate in onda nella scorsa puntata relative ad alcuni operatori dell’Ama, l’azienda municipalizzata del Comune di Roma. L’inviato propone alla Sindaca una collaborazione: istituire insieme, Iene e Comune di Roma, un numero verde per gestire l’emergenza rifiuti.

Qui di seguito il link del video:

Il servizio completo andrà in onda nella puntata di stasera de LE IENE SHOW in prima serata su Italia1. Conducono Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.