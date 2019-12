ITALIA 1 * “ LE IENE SHOW “ * « L’ANTICIPAZIONE VIDEO DEL SERVIZIO DI TAY VINES CHE HA INCONTRATO GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI »

Sul sito www.iene.it l’anticipazione video del servizio della Iena Tay Vines che ha incontrato alcuni politici, tra cui Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Martina, e ha dato loro la possibilità di scambiarsi un “segno di pace” particolare, con l’intento di dimostrare che l’Italia è un paese di integrazione.

Qui di seguito il link del video:

Il servizio completo andrà in onda nella puntata di stasera de LE IENE SHOW in prima serata su Italia1. Conducono Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Grazie per l’attenzione.