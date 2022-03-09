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ISTITUTO IXÈ * INTENZIONI DI VOTO – 9 MARZO 2022: « PD 23,2% / FDI 17,6% / LEGA 17,0% / M5S 14,9% / FI 9,5% »
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11.40 - mercoledì 9 marzo 2022
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