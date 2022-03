AIEA * AGENZIA INTERNAZIONALE ENERGIA ATOMICA * UCRAINA – CITTÀ MARIUPOL: « IL MATERIALE RADIOATTIVO PUÒ CAUSARE SERI DANNI ALLE PERSONE SE NON GESTITO ADEGUATAMENTE » (ORIGINAL ENGLISH VERSION)

17.57 - domenica 6 marzo 2022

L’Ucraina ha informato oggi l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) che, sebbene il personale regolare abbia continuato a far funzionare la centrale nucleare di Zaporizhzhya (NPP), la gestione dell’impianto è ora agli ordini del comandante delle forze russe che hanno preso il controllo del sito la scorsa settimana, Lo ha detto il direttore generale Rafael Mariano Grossi.

Inoltre, l’Ucraina riferisce che qualsiasi azione di gestione dell’impianto, comprese le misure relative al funzionamento tecnico dei sei reattori, richiede l’approvazione preventiva del comandante russo.

Il Direttore Generale ha espresso profonda preoccupazione per questo sviluppo in quanto contravviene a uno dei sette pilastri indispensabili della sicurezza e protezione nucleare che ha delineato alla riunione del Consiglio dei governatori dell’AIEA il 2 marzo, convocata per affrontare le implicazioni per la sicurezza, la protezione e le salvaguardie la situazione in Ucraina.

Il pilastro 3 afferma: “Il personale operativo deve essere in grado di adempiere ai propri doveri di sicurezza e di protezione e avere la capacità di prendere decisioni senza indebite pressioni”.

In un secondo serio sviluppo, l’Ucraina ha riferito che le forze russe nel sito hanno disattivato alcune reti mobili e Internet in modo che non sia possibile ottenere informazioni affidabili dal sito attraverso i normali canali di comunicazione.

Ciò è stato confermato dall’autorità di regolamentazione nucleare ucraina che ha informato oggi l’AIEA di aver iniziato ad avere gravi problemi di comunicazione con il personale che gestisce la centrale nucleare di Zaporizhzhya. Meno di 24 ore dopo che l’autorità di regolamentazione dell’Ucraina ha dichiarato di essere stata in grado di mantenere le comunicazioni con la più grande centrale nucleare dell’Ucraina, oggi ha affermato che le linee telefoniche, così come le e-mail e il fax, non funzionavano più. La comunicazione con il cellulare era ancora possibile, ma con una qualità scadente.

Contravviene a un altro dei sette pilastri indispensabili, il numero 7: “Devono esserci comunicazioni affidabili con il regolatore e altri”.

“Sono estremamente preoccupato per questi sviluppi che mi sono stati segnalati oggi. Solo pochi giorni dopo aver presentato al consiglio dell’AIEA i sette elementi principali della sicurezza nucleare, molti di essi sono già stati compromessi. Per poter far funzionare l’impianto in modo sicuro, la direzione e il personale devono poter svolgere i loro compiti vitali in condizioni stabili senza indebite interferenze o pressioni esterne”, ha affermato il Direttore Generale Grossi.

“Anche il deterioramento della situazione per quanto riguarda le comunicazioni vitali tra l’autorità di regolamentazione e la centrale nucleare di Zaporizhzhya è fonte di profonda preoccupazione, soprattutto durante un conflitto armato che potrebbe mettere a repentaglio gli impianti nucleari del Paese in qualsiasi momento. Comunicazioni affidabili tra l’autorità di regolamentazione e l’operatore sono una parte fondamentale della sicurezza e protezione nucleare generale”, ha affermato.

Nonostante i problemi di comunicazione, l’autorità di regolamentazione è stata in grado di fornire informazioni aggiornate sullo stato operativo della centrale nucleare di Zaporizhzhya e di confermare che i livelli di radiazione sono rimasti normali. Dei sei reattori, l’Unità 1 è in manutenzione programmata fino alla metà del 2022, l’Unità 2 ora funziona a piena capacità, l’Unità 3 è in uno stato di arresto a freddo, l’Unità 4 sta funzionando quasi a piena capacità, l’Unità 5 si sta raffreddando per un raffreddore stato di riserva e l’unità 6 è in spegnimento a freddo.

Con uno sviluppo positivo, i team operativi dello stabilimento ruotavano ora su tre turni. Ma c’erano problemi con la disponibilità e la fornitura di cibo, che stavano avendo un impatto negativo sul morale del personale, ha affermato l’autorità di regolamentazione.

L’autorità di regolamentazione ha anche riferito che stava affrontando problemi di comunicazione con il personale della centrale nucleare di Chornobyl, cosa che al momento era possibile solo tramite e-mail. Le forze russe hanno preso il controllo del luogo dell’incidente del 1986 il 24 febbraio. Alla centrale nucleare di Chornobyl, il personale di oltre 200 tecnici e guardie non ha ancora potuto ruotare dal 23 febbraio, ha affermato.

Il Direttore Generale Grossi ha più volte sottolineato l’importanza che il personale operativo possa riposare per svolgere i propri importanti lavori in sicurezza e sicurezza.

“Chiedo a coloro che hanno un controllo effettivo della centrale nucleare di Chornobyl di consentire immediatamente al personale di ruotare per motivi di sicurezza”, ha affermato.

In un altro riguardante lo sviluppo, le comunicazioni sono andate perse anche con tutte le imprese e le istituzioni nella città portuale di Mariupol che utilizzano sorgenti di radiazioni di categoria 1-3 e non c’erano informazioni sul loro stato, ha affermato l’autorità di regolamentazione. Tale materiale radioattivo può causare seri danni alle persone se non protetto e gestito adeguatamente.

Il Direttore Generale ha ribadito la sua disponibilità a recarsi alla centrale nucleare di Chornobyl per assicurarsi l’impegno per la sicurezza e la protezione di tutte le centrali nucleari ucraine dalle parti in conflitto nel Paese.

Ukraine informed the International Atomic Energy Agency (IAEA) today that although regular staff continued to operate the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (NPP), the plant management is now under orders from the commander of the Russian forces that took control of the site last week, Director General Rafael Mariano Grossi said.

Furthermore, Ukraine reports that any action of plant management – including measures related to the technical operation of the six reactor units – requires prior approval by the Russian commander.

The Director General expressed grave concern about this development as it contravenes one of the seven indispensable pillars of nuclear safety and security that he outlined at the meeting of the IAEA’s Board of Governors on 2 March, convened to address the safety, security and safeguards implications of the situation in Ukraine.

Pillar 3 states: “The operating staff must be able to fulfil their safety and security duties and have the capacity to make decisions free of undue pressure”.

In a second serious development, Ukraine has reported that the Russian forces at the site have switched off some mobile networks and the internet so that reliable information from the site cannot be obtained through the normal channels of communication.

This has been confirmed by Ukraine’s nuclear regulator which informed the IAEA today that it had started having major problems in communicating with staff operating the Zaporizhzhya NPP. Less than 24 hours after Ukraine’s regulatory authority said it had been able to maintain communications with Ukraine’s largest nuclear power plant, it today said the phone lines, as well as e-mails and fax, were not functioning anymore. Mobile phone communication was still possible, but with poor quality.

The contravenes another of the seven indispensable pillars, number 7: “There must be reliable communications with the regulator and others.”

“I’m extremely concerned about these developments that were reported to me today. Just a few days after I presented the seven main elements of nuclear safety and security to the IAEA Board, several of them are already being compromised. In order to be able to operate the plant safely and securely, management and staff must be allowed to carry out their vital duties in stable conditions without undue external interference or pressure,” Director General Grossi said.

“The deteriorating situation regarding vital communications between the regulator and the Zaporizhzhya NPP is also a source of deep concern, especially during an armed conflict that may jeopardize the country’s nuclear facilities at any time. Reliable communications between the regulator and the operator are a critical part of overall nuclear safety and security,” he said.

Despite the communication issues, the regulator was able to provide updated information about the operational status of the Zaporizhzhya NPP and to confirm that radiation levels there remained normal. Of the six reactors, Unit 1 is in planned maintenance until mid-2022, Unit 2 now operates at full capacity, Unit 3 is in a cold shutdown state, Unit 4 is operating at near full capacity, Unit 5 is cooling down for a cold reserve state, and Unit 6 is in cold shutdown.

In one positive development, operational teams at the plant were now rotating in three shifts. But there were problems with availability and supply of food, which was having a negative impact on staff morale, the regulator said.

The regulator also reported that it was facing problems communicating with personnel at the Chornobyl NPP, which at the moment was only possible with e-mails. Russian forces took control of the site of the 1986 accident on 24 February. At the Chornobyl NPP, the staff of more than 200 technical personnel and guards have still not been able to rotate since 23 February, it said.

Director General Grossi has repeatedly stressed the importance of operating staff being able to rest to carry out their important jobs safely and securely.

“I call on those in effective control of the Chornobyl NPP to immediately allow staff there to rotate for the sake of safety and security,” he said.

In another concerning development, communications have also been lost with all enterprises and institutions in the port city of Mariupol that use Category 1-3 radiation sources and there was no information about their status, the regulator said. Such radioactive material can cause serious harm to people if not secured and managed properly.

The Director General reiterated his readiness to travel to the Chornobyl NPP to secure the commitment to the safety and security of all Ukraine’s nuclear power plants from the parties of the conflict in the country.