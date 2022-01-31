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ISTITUTO IXÈ * INTENZIONI DI VOTO – 31 GENNAIO 2022: « PD AL 21,2% / FDI 18,5% / LEGA 17,2% / M5S 15,1% / FI 8,6% / AZIONE 3,3% »
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12:45 - 31/01/2022
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