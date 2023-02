RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * « LA VICENDA DI SAMAN ABBAS ED IL GIALLO DI LILIANA RESINOVICH, VENERDÌ 17 FEBBRAIO ORE 21.25 »

17.11 - giovedì 16 febbraio 2023

Venerdì 17 febbraio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la storia di Saman Abbas. Il processo contro gli esecutori materiali dell’omicidio è iniziato: lo zio Danish e i due cugini Ijaz e Nomanulhaq, si accusano a vicenda. Intanto, dal Pakistan arriva l’ennesimo rinvio per l’estradizione del padre della 17enne, il 48enne Shabbar. Un caso emblematico, che attende giustizia.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e rinvenuta cadavere nel gennaio 2022. L’ultimo messaggio della donna all’amico speciale Claudio lascia aperto il giallo. La Procura intende fare luce: si tratta di un suicidio o Lily è stata ammazzata?

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.