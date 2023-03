HIT * “UX CHALLENGE 2023“: « 35 STUDENTI DESIGNER E RICERCATORI RISPONDONO ALLE SFIDE D’INNOVAZIONE DIGITALE PROPOSTE DA SETTE IMPRESE, A TRENTO (6/3 -15.00) »

09.15 - sabato 4 marzo 2023

UX Challenge 2023: in arrivo l’evento finale. 35 studenti, designer e ricercatori rispondono alle sfide d’innovazione digitale proposte da 7 imprese. Lunedì 6 marzo, dalle 15.00 alle 17.00, la School of Innovation dell’Università di Trento, in via Tommaso Gar 16/2, ospiterà l’evento finale della UX Challenge 2023, la sfida di innovazione tecnologica organizzata da Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) che consente a team di studenti e ricercatori nel campo del design e dell’interazione persona-macchina, di lavorare a stretto contatto con le imprese. L’intento è quello di trovare delle soluzioni alle sfide di innovazione proposte dalle stesse, innovando e riprogettando – affiancati da mentori esperti di service design – l’esperienza utente dei loro prodotti e servizi digitali. In occasione dell’evento finale verranno presentate le soluzioni ideate dai 7 team di studenti e ricercatori per Alysso (Trento), Arcoda (Trento), Atotus (Trento), ewo (Cortaccia), FAR Networks (Cernusco sul Naviglio), Forel (Treviso) e Terranova (Rovereto).

Un’interfaccia utente a portata di click, accessibile e inclusiva, che guidi le persone nell’utilizzo delle sue funzioni in maniera semplice e coinvolgente. È ciò a cui mirano tante realtà attive nel campo dell’imprenditoria digitale e tante aziende che utilizzano le interfacce digitali sui propri macchinari industriali.

La UX Challenge di HIT, giunta nel 2023 alla sua sesta edizione, intende facilitare la collaborazione tra ricercatori e giovani esperti nel campo della progettazione delle interfacce digitali e le imprese che desiderano innovare e ottimizzare i propri prodotti e servizi.

Nel corso della settimana di attività della challenge (27 febbraio – 3 marzo), 35 studenti e studentesse del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DIPSCO) e del percorso di Alta Formazione Grafica – Artigianelli di Trento, hanno sperimentato sul campo le loro competenze affrontando le sfide di innovazione delle 7 imprese partecipanti, attive nell’industria informatica, manifatturiera e dei servizi. Ad affiancarli 9 mentori, ricercatori e professionisti nel

campo delle interfacce digitali e afferenti soprattutto all’Unità i3 – Interfacce Intelligenti e Interazione della Fondazione Bruno Kessler (FBK).

I casi industriali selezionati e i risultati delle attività svolte saranno presentati all’evento finale, un’occasione importante per capire come il design possa aumentare l’usabilità e l’utilità di prodotti e servizi, con un impatto sull’intera redditività aziendale.

L’agenda prevede anche un intervento di Leonardo Benuzzi, innovation manager di Sartori Ambiente.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in lingua inglese. È possibile iscriversi tramite Eventbrite.

La UX Challenge è un’iniziativa di Hub Innovazione Trentino, realizzata in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, l’Università di Trento, l’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche, Trentino Sviluppo e Confindustria Trento, nel contesto del Digital Innovation Hub Trentino Alto-Adige/Südtirol.