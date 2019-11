GRUPPO LUNELLI – TRENTO * FERRARI MAXIMUM: « PER NATALE LA NUOVA COLLEZIONE ALL’INSEGNA DELL’ARTE DEL “VIVERE ALL’ITALIANA” »

Ferrari, un regalo all’insegna dell’arte di vivere italiana. Per un Natale all’insegna dell’eccellenza Made in Italy scopri la nuova collezione Ferrari Maximum e le nostre confezioni speciali, per regali unici e raffinati.

Potrai creare delle proposte originali affiancando ai Trentodoc Ferrari le grappe della distilleria Segnana con i suoi oltre 150 anni di storia, o i vini trentini, toscani e umbri delle Tenute Lunelli.

REGALA UNA VISITA O UN’ESPERIENZA DEL “PERCORSO DEL BELLO E DEL BUONO” CHE UNISCE CANTINE FERRARI, VILLA E LOCANDA MARGON.

ALCUNI RECENTI RICONOSCIMENTI

DEL GRUPPO LUNELLI

SPARKLING WINE PRODUCER OF THE YEAR

Cantine Ferrari ha ricevuto ben 15 medaglie d’oro tra cui Ferrari Brut e il Ferrari Maximum, primeggiando sulla maison de Champagne Louis Roederer per la nomina al trofeo più prestigioso, il titolo di “Produttore dell’Anno”. Scopri di più >

TRE BICCHIERI – GAMBERO ROSSO 2020

Tenute Lunelli Auritea 2016, Ziggurat 2017 e

Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2008, hanno ottenuto i Tre Bicchieri ovvero il riconoscimento più alto della Guida Vini del Gambero Rosso 2020. Scopri di più >

IWCS 2019

La Grappa Segnana Chardonnay conquista la medaglia d’oro alla International Wine & Spirit Competition, la competizione che quest’anno compie 50 anni e si conferma tra le più autorevoli del settore. Scopri di più >