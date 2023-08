QUESTURA DI TRENTO * POLIZIA FERROVIARIA: « POTENZIATO IL SERVIZIO ESTIVO, FINO AL 30 SETTEMBRE »

11.32 - domenica 13 agosto 2023

Il periodo estivo notoriamente comporta l’incremento di persone che preferiscono viaggiare in treno e le stazioni diventano crocevia del passaggio di milioni di persone. Per incrementare la presenza degli operatori della Polizia Ferroviaria presso la Stazione di Trento, punto nevralgico della linea ferroviaria che collega l’Italia con l’Austria e la Germania, il Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige, con sede a Verona, di concerto con il Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha rivisto l’organizzazione del personale degli Uffici di Polizia dislocati nel territorio di competenza.

L’incremento di organico e la rimodulazione degli orari di servizio sono stati oggetto di valutazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali che hanno accolto con favore le proposte, avanzando osservazioni che hanno permesso di definire al meglio il progetto.

A partire dal mese di agosto e fino alla fine di settembre, verrà assicurata la presenza del personale di Polizia presso la stazione di Trento anche nelle fasce serali, con lo scopo primario di garantire la massima sicurezza a tuti coloro che decidono di utilizzare il mezzo ferroviario in questo periodo estivo nel quale si assiste ad un considerevole incremento di presenze nelle stazioni rispetto agli anni passati.