GIUNTA REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * ASSESSORE CIA A MATERA – TARGA RICORDO DE GASPERI: « IN TEMPI NON FACILI è IMPORTANTE INDICARE DEGLI ESEMPI POSITIVI »

L’assessore Cia a Matera per una targa in ricordo di De Gasperi. L’assessore regionale Claudio Cia ha partecipato, a Matera, all’inaugurazione di una targa in ricordo di Alcide De Gasperi.

L’assessore regionale Claudio Cia ha partecipato nei giorni scorsi a Matera all’inaugurazione di una targa in ricordo di Alcide De Gasperi. La città, Capitale europea della Cultura 2019, è particolarmente legata ad Alcide De Gasperi e con questa iniziativa la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – proposta dall’assessore stesso – ha voluto recuperare il ricordo per l’impegno di De Gasperi nel miglioramento delle condizioni abitative e umane degli abitanti dei Sassi, e in particolare, come riportato nell’iscrizione “per rinnovare il gesto di gratitudine di quanti intesero ricordare la sua dedizione con la collocazione del monumento qui posto nel 1971”. La cerimonia si è svolta, infatti, ai piedi della statua di oltre tre metri che lo raffigura, realizzata nel 1971 dallo scultore Othmar Winkler.

“In tempi non facili come quelli che stiamo vivendo – ha spiegato Cia, in rappresentanza della Regione – è più che mai importante indicare, soprattutto ai giovani, degli esempi positivi, come quello di Alcide De Gasperi, e in particolare per recuperare quel clima di impegno civile che ha forgiato uomini come lui, e che oggi la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, insieme al Comune di Matera, intende ricordare con questa targa. Nel 1950 il primo ministro De Gasperi fece visita a Matera per prendere atto di persona della realtà dei Sassi, nel ‘52 è stata approvata all’unanimità la ‘Legge speciale per il risanamento dei Sassi’, e già nel ‘53 De Gasperi tornò a Matera per consegnare le prime case. Tempi, e scelte politiche, oggi inimmaginabili”.

“Sicuramente quella di De Gasperi non fu una scelta indolore – ha continuato l’assessore regionale – perché lo svuotamento dei Sassi è stata un’operazione radicale. Ma oggi credo si possa dire che la storia ha dato ragione a chi adottò quella decisione, permettendo alla popolazione di allineare le proprie condizioni di vita al resto d’Italia e cominciare da quel momento una nuova storia. Una storia che oggi ci parla dei Sassi come Patrimonio dell’Umanità UNESCO e di una città Capitale europea della Cultura”.

Cia ha infine rilanciato un’iniziativa già proposta in passato, il gemellaggio tra le città di Matera e di Trento. Secondo Cia “sarebbe un’iniziativa importante per rilanciare un dibattito sulla figura di De Gasperi che ha rappresentato una svolta per il futuro di Matera e nel contempo è stato il fautore della speciale autonomia regionale che ha posto le basi per la risoluzione dei complessi problemi lasciati sul nostro territorio dalla guerra e che oggi vede le due Province autonome di Trento e Bolzano collaborare positivamente all’interno di una cornice regionale”.