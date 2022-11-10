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INGV.IT * TERREMOTO 00:15:37 / GIOVEDÌ 10/11: « COSTA MARCHIGIANA PESARESE (PESARO URBINO), MAGNITUDO ML 2.7 »

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