GAZZETTA UFFICIALE * MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI / AUTOVELOX: «COLLOCAZIONE E USO DISPOSITIVI RILEVAMENTO A DISTANZA VIOLAZIONI / ART. 142 DECRETO-LEGGE 285 1992.(24A02643)»

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalita’ di collocazione delle

postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi

di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui

all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’

le modalita’ d’uso di tali dispositivi e sistemi.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, le

disposizioni di cui al presente decreto, al fine di garantire

omogeneita’ e uniformita’ nelle attivita’ di controllo della

velocita’ dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale di

cui all’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del

1992, si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai

sistemi di misurazione della velocita’ sia di nuova installazione che

gia’ esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto.

3. Restano ferme, per gli aspetti relativi alle verifiche di

funzionalita’ e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati

nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita’,

le pertinenti previsioni del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. Restano ferme,

altresi’, le eventuali prescrizioni e modalita’ di rilevamento

contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei

dispositivi o sistemi impiegati. Resta fermo quanto previsto

dall’art. 6, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle

postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite

ai sensi dell’art. 2, presidiate e per le quali e’ effettuata la

contestazione immediata delle violazioni.

5. L’utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di

misurazione della velocita’ in ogni caso tiene conto dell’esigenza di

evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi

servizi sul medesimo tratto stradale.