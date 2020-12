GAZZETTA UFFICIALE * DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172 / DPCM: « ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID/CODICI ATECO »

LINK

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante

disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla

diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e’ stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’

dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di integrare il

quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del

predetto virus in occasione delle festivita’ natalizie e di inizio

anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e

contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle

finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del

decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e

prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021

sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui

all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono

altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non

superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30

chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli

spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni

compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’

consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata

nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco

temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di

due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre

ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’

genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per

quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi

dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di

quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai

sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2

Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di

ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici

interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente

decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19»,

e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di

455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per

l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi

dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente

una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui

all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai

soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre

2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti

che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui

all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano

restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle

entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o

postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.

3. L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai

sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente

articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per

l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a

valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9

novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1,

del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata

attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero

dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’

effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 18 dicembre 2020

| CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) |

| 561011 – Ristorazione con somministrazione |

| 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende |

| agricole |

| 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di|

| cibi da asporto |

| 561030 – Gelaterie e pasticcerie |

| 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti |

| 561042 – Ristorazione ambulante |

| 561050 – Ristorazione su treni e navi |

| 562100 – Catering per eventi, banqueting |

| 562910 – Mense |

| 562920 – Catering continuativo su base contrattuale |

| 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina |