GARDA DOLOMITI SPA * “GARDA TOURISM FACTORY• « UNO SGUARDO SUL TURISMO DI DOMANI, APPUNTAMENTO AL PALAZZO DEI CONGRESSI (14/12) »

09.41 - venerdì 09 dicembre 2022

Torna Garda Tourism Factory, uno sguardo sul turismo di domani. Mercoledì 14 dicembre a Riva del Garda si terrà la seconda edizione del format inaugurato lo scorso anno dedicato al nuovo posizionamento strategico del Garda Trentino. “Dall’oggi al domani: turismo in trasformazione” sarà il tema di quest’anno. Garda Tourism Factory. Dopo il grande entusiasmo ed interesse riscontrato lo scorso anno in occasione della prima edizione, mercoledì 14 dicembre presso il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda alle ore 18:30 torna l’appuntamento con Garda Tourism Factory, l’evento annuale dedicato al turismo di Garda Dolomiti.

L’incontro, che vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti e del Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, avrà come tema “Dall’oggi al domani: turismo in trasformazione”, una tematica importante per un comprensorio turistico vasto come quello di Garda Dolomiti che da quest’anno abbraccia anche la Valle dei Laghi, oltre a Comano, Valle di Ledro e lo stesso Garda Trentino.

Durante la prima edizione di Garda Tourism Factory era stato presentato il posizionamento strategico del territorio e il conseguente quadro comune di sviluppo dell’intera destinazione, definito grazie all’impegno di oltre 200 operatori del Garda Trentino con il supporto di Institute of Brand Logic, spin-off dell’Università di Innsbruck e società leader del settore. L’obiettivo emerso era stato quello di affermare il Garda Trentino come la best practice per chi ama uno stile di vita attivo, salutare e stimolante per sentirsi giovani tutto l’anno: in due parole, STAY YOUNG.

Il tema di quest’anno consentirà di approfondire i risultati conseguiti fin qui con il nuovo assetto territoriale allargato, ma soprattutto di tracciare traiettorie e visioni future, come dichiarato dal Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti: “È dicembre, momento di resoconti e programmazione. La tematica che andremo ad affrontare durante questa seconda edizione di Garda Tourism Factory è di assoluta importanza per la nostra grande località turistica e porterà senz’altro importanti spunti di riflessione. Il confronto con gli operatori di Garda Dolomiti sarà fondamentale, pertanto invitiamo a una partecipazione attiva.”

L’ingresso all’appuntamento è libero, ma per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione entro lunedì 12 dicembre cliccando qui. Per l’occasione saranno disponibili posti auto riservati al Parcheggio Filzi Nord (di fronte alla sede dell’APT) e presso i Giardini di Porta Orientale.