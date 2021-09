TRENTINO SVILUPPO * PROGETTI: « AL VIA “ THE ROAD MAP-OBIETTIVO INTERNAZIONALIZZAZIONE”, RIVOLTO ALLE IMPRESE CHE PUNTANO AI MERCATI ESTERI »

Analisi e preparazione mirata per aumentare la competitività delle imprese trentine che guardano ai mercati esteri. Il progetto è finanziato da Enterprise Europe Network.

Analizzare il proprio livello di preparazione, identificare approfonditamente i punti di forza e di debolezza della propria organizzazione e della propria offerta di prodotto nonché le potenzialità e le esigenze della propria azienda e quindi definire un piano di azioni per lo sviluppo di progetti d’internazionalizzazione. Questi gli obiettivi del nuovo servizio “The Road Map-Obiettivo internazionalizzazione” rivolto alle imprese trentine che puntano ai mercati esteri.

L’iniziativa, curata da Trentino Sviluppo e Provincia autonoma di Trento, è stata ideata e promossa in seno al Comitato Strategico per l’Internazionalizzazione al quale partecipano attivamente Confindustria Trento, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, Federazione Trentina della Cooperazione e Confcommercio Trentino. L’accesso al percorso avverrà attraverso la partecipazione al bando dedicato, pubblicato sul sito di Trentino Sviluppo. Si prevede l’ammissione di un massimo di 50 imprese in un arco di dodici mesi.