FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO * BORSE DI STUDIO: « TEMPO FINO A VENERDì 30 OTTOBRE PER PRESENTARE IL PROPRIO PROGETTO »

C’è tempo fino a venerdì 30 ottobre per presentare il proprio progetto e concorrere all’assegnazione di una delle tre Borse di studio della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Rispetto al passato i requisiti non cambiano. Ma, rispetto al passato, c’è una novità. “Infatti – precisano i vertici della Fondazione – può presentare la propria domanda chi risiede nei comuni della “nuova” Cassa di Trento. Nel dettaglio: Trento, Lavis, Mezzocorona, Aldeno, Terre d’Adige, Cembra Lisignago, Altavalle, Albiano, Segonzano, Lona Lases, Sover, Cimone, Garniga Terme. Inoltre possono fare domanda tutti i soci attivi o i figli di soci attivi della Cassa di Trento ovunque residenti”.

Le Borse di studio sono tre, ognuna del valore di 12mila euro. Premiano progetti di studio o di perfezionamento o di ricerca di alto livello in tre aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica e umanistico-artistica.

Sono riservate a laureati che hanno conseguito o stanno per conseguire, entro il 30 novembre 2020, il diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110 e che intendono proseguire gli studi approfondendoli presso istituti universitari o di ricerca, in Trentino, in Italia o all’estero. “Al 31 dicembre 2019 – viene spiegato – i candidati non devono avere compiuto il ventitreesimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea triennale o il ventiseiesimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico”.

Il progetto presentato (che non deve beneficiare di altre forme di finanziamento o sostegno) deve essere di particolare interesse e già attivo o in partenza entro il 30 giugno 2021.

I progetti saranno esaminati da un Comitato di valutazione formato da esperti scelti e nominati dalla Fondazione e successivamente assegnati a giudizio – insindacabile – del Consiglio della Fondazione. Il bando completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.fondazionecrtrento.it.

Ulteriori informazioni, telefonando in orario di ufficio al numero 0461/206069 e 0461/206060 o inviando un messaggio/richiesta all’indirizzo info@fondazionecrtrento.it