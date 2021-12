FEDERCOOP * CULTURA: « IL “CINEMA ASTRA“ TROVERÀ UNA NUOVA CASA NELLA SALA “INCOOPERAZIONE“, APPUNTAMENTO LUNEDÌ 6 DICEMBRE (ORE 10.30) »

20:03 - 5/12/2021

Presentazione del nuovo Cinema Astra nella nuova Sala inCooperazione. Dopo la chiusura ufficiale della sede di Corso Michelangelo Buonarroti, il Cinema Astra troverà una nuova casa nella Sala inCooperazione, prendendo così nuova vita.

Un rinnovamento che parte da quella che, fino a pochi giorni fa, si chiamava “Sala della Cooperazione”. Dal 13 gennaio – in seguito ad un adeguamento architettonico e tecnologico – la sala congressi di Via Segantini diventerà un’agorà per la comunità locale, che vedrà nel cinema il suo perno di diffusione culturale.

Domani, lunedì 6 dicembre alle ore 10.30 nel foyer della Sala inCooperazione Via Segantini, 10, Trento.

Saranno presenti i partner principali dell’iniziativa: Roberto Simoni (Presidente Federazione Trentina della Cooperazione), Paolo Fellin (Presidente Vales), Antonio Artuso (Cinema Astra), Fausto Zendron (Presidente Mandacarù)