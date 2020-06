FEDERAZIONE TRENTINA COOPERAZIONE * APPALTO MENSE: « RISTO3, PRIORITà A SOCI E DIPENDENTI E DIALOGO APERTO CON OPERA UNIVERSITARIA »

Risto3: priorità a soci e dipendenti. Dialogo aperto con l’Opera Universitaria per l’appalto delle mense.

Risto3 ha vinto l’appalto della ristorazione universitaria, una commessa voluta e rincorsa da più di 20 anni – afferma la Presidente Camilla Santagiuliana Busellato – e ritenuta, come cooperativa del territorio, motivo di orgoglio. Lo è ancora di più in questo particolare momento storico, vista l’incertezza creata dal Coronavirus. Non dimentichiamo però che il primo compito di Risto3, in conformità alla propria natura e ai propri obiettivi sociali, è tutelare i propri soci lavoratori e a tal proposito sono state attivate molteplici misure a sostegno di soci e dipendenti, tra cui l’anticipazione della cassa integrazione, un buono spesa, un bonus fino a 300 euro e il versamento anticipato delle quote di 14.ma. Stiamo facendo il possibile per terminare le procedure di gara nella massima tutela dei nostri soci lavoratori e nel rispetto dei valori che ci accompagnano da oltre 40 anni, naturalmente nel rispetto delle norme di gara.

Dopo la decisione del Tar che ha respinto il ricorso presentato da Elior Ristorazione e confermato la congruità dell’offerta presentata da Risto3 – afferma il direttore Stefano Raffaelli – la cooperativa sta lavorando nel pieno rispetto delle normative per la conclusione dell’iter di gara. Ricordo in proposito che da marzo tutti i servizi ristorativi dell’Università sono di fatto chiusi. Il dialogo con Opera è aperto e propositivo e ci auspichiamo di chiudere a breve.

La vittoria da parte di una cooperativa trentina di questo appalto, tra i più importanti nella nostra provincia – continua il Direttore Stefano Raffaelli – deve essere vista a beneficio di tutto il territorio provinciale con un’importante positiva ricaduta economica e un indotto che riteniamo importante resti all’interno dei confini provinciali.