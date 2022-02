IL SOLE 24 ORE * RENDICONTI: « FOCUS ALLE NOVITÀ PER I BILANCI DELLE IMPRESE, INTRODOTTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 E NEI PRINCÌPI CONTABILI, IN EDICOLA VENERDÌ 11 FEBBRAIO »

13:44 - 10/02/2022

Niente più proroghe per il termine ordinario di approvazione dei bilanci aziendali: dopo le fasi più acute dell’emergenza Covid, si torna alla scadenza del 30 aprile. Le imprese devono quindi iniziare a pensare a tutte le operazioni legate alla chiusura dei conti per l’esercizio 2021. Saranno alle prese anche con varie novità, non solo quelle introdotte dalla legge di Bilancio 2022 ma anche quelle introdotte nei princìpi contabili, che verranno analizzate nel focus in edicola con Il Sole 24 Ore venerdì 11 febbraio.

I fronti da tenere d’occhio sono bonus fiscali, agevolazioni, ammortamenti, aggregazioni, assemblee (che potranno riunirsi in maniera virtuale anche finita la pandemia) e revisione contabile.