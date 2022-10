CORTE COSTITUZIONALE * THE WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE: SCIARRA, « AL WCCJ I RUOLI CHIAVE DI INDIPENDENZA MAGISTRATURA E STATO DI DIRITTO NEL MONDO »

09.14 - venerdì 07 ottobre 2022

“Rispetto, trasparenza e fiducia: si tratta di tre componenti dell’indipendenza della magistratura, che devono essere valutate e misurate rispetto ad altri poteri. La riflessione su standard comuni che garantiscano un funzionamento indipendente della magistratura dovrebbe essere portata più apertamente in primo piano, in uno sforzo congiunto necessario a rafforzare lo stato di diritto in tutto il mondo”.

È il passaggio finale della relazione inviata alla Conferenza Mondiale sulla Giustizia Costituzionale (WCCJ), in corso a Bali dal 4 al 7 ottobre e dedicata a GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E PACE, dalla presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, impossibilitata a partecipare di persona alla sessione “Rendiconto sull’indipendenza dei tribunali membri”, presieduta dal presidente della Corte costituzionale austriaca Christoph Grabenwarter.

Sciarra, oltre a ricordare il ruolo chiave dell’indipendenza dei media nel promuovere l’indipendenza della magistratura, ha proposto di far circolare il più ampiamente possibile i risultati degli incontri della Conferenza, per esempio attraverso dichiarazioni congiunte da consegnare alla stampa e, se concordato, pubblicate nei siti web dei tribunali membri del WCCJ.

La Conferenza Mondiale sulla Giustizia Costituzionale riunisce 119 Corti e Consigli Costituzionali e Corti Supreme in Africa, Americhe, Asia, Australia/Oceania ed Europa. Promuove la giustizia costituzionale – intesa come revisione costituzionale inclusa la giurisprudenza sui diritti umani – come elemento chiave per la democrazia, la tutela dei diritti umani e lo stato di diritto.

Lo scopo principale della Conferenza mondiale è facilitare il dialogo giudiziario tra i giudici costituzionali su scala mondiale.

Poiché questi giudici a volte si trovano in situazioni di conflitto con altri poteri statali a causa delle loro decisioni, la partecipazione alla Conferenza mondiale offre un forum che non solo consente di scambiare liberamente informazioni, ma anche di offrire sostegno alle Corti. Questo può essere importante per difendere i principi costituzionali, che i giudici sono chiamati a proteggere.