FDI – TRENTINO * “ PREMIO DONNA 2024 “: “ IL RICONOSCIMENTO AD ADRIANA GIACOMONI, VOLONTARIA PER 65 ANNI NELL’ASSOCIAZIONE VITTIME CIVILI GUERRA “

22.06 - sabato 9 marzo 2024

Siamo giunti alla quinta edizione del Premio ECCELLENZA DONNA, con il quale il dipartimento Tutela vittime di violenza di Fratelli d’Italia ha consegnato un riconoscimento a livello nazionale e locale a donne eccellenti che hanno fatto la differenza con la loro preparazione, il loro impegno e la loro passione.

Non il mero femminismo, ma la cultura del merito è la strada giusta per valorizzare al meglio le nostre donne in ogni ambito della società. Donne al comando, donne di eccellenza. Donne che si battono per conquistare il proprio spazio, convinte che l’uomo non è un nemico, ma parte a noi complementare. Molto di più degli stereotipi, ma anche molto di più della restringente visione femminista di certa parte politica.

Alcune donne possono lavorare sodo e con tale passione da diventare Eccellenze e modello al quale ispirarsi. La Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa, il capogruppo del Consiglio Comunale di FdI della città di Trento Giuseppe Urbani, Paola Depretto resp.reg di FdI Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili, Alessandro Iurlaro Presidente provinciale del partito FdI con la responsabile regionale del dipartimento tutela vittime di violenza di FdI Silvia Farci, per questo evento,che si è celebrato oggi, sabato 9 marzo alle 11.00 presso la sede dell’Associazione Nazionale vittime civili di guerra a Trento, hanno scelto e premiato, alla presenza del Presidente dell’associazione Fabio Mattevi e di molti associati, Adriana Giacomoni, conosciuta da tutti per il suo prezioso impegno come volontaria per oltre 65 anni nell’associazione vittime civili di guerra per il ruolo che ricopre come segretaria e per l’impegno costante e quotidiano che la contraddistingue.

Per il suo spirito di volontariato che ha segnato la sua vita e la grande dedizione che l’ha portata ad aiutare nel tempo innumerevoli famiglie e ragazzi, lasciando un segno indelebile nella nostra comunità. Le donne come Adriana danno significato concreto all’importanza delle donne nella nostra società e al loro ruolo come valore aggiunto.

Tanta la commozione tra i presenti.

Silvia Farci

Resp. Dipartimento Tutela Vittime di Violenza di FdI regione Trentino Alto Adige