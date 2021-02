RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DA BOLZANO CON COLLEGAMENTI, SERVIZI E NUOVI DOCUMENTI SUL CASO DELL’OMICIDIO DI PETER E LAURA NEUMAIR »

A “Chi l’ha visto?” mercoledì 3 febbraio alle 21.20 su Rai3, con Federica Sciarelli, tutti gli ultimi aggiornamenti da Bolzano con collegamenti, servizi e nuovi documenti sul caso dell’omicidio di Peter e Laura Neumair. Il figlio Benno, accusato del duplice omicidio, resta in custodia cautelare, in attesa dell’interrogatorio. Da Pisa, invece, arrivano importanti novità che potrebbero aiutare a capire cosa sia successo a Khrystyna, scomparsa da alcuni giorni. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.