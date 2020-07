ENAC * EMISSIONE VOUCHER: « MODIFICA DEL PERIODO DI VALIDITÀ DAI 12 AI 18 MESI, APPLICABILE ANCHE CON DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE »

La stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure dell’indennizzo stesso saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.

Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione dedicata sul sito dell’ENAC e, per maggiori dettagli, si rimanda al testo della Legge 17 luglio 2020 n.77 pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020.