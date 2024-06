GIANPIERO LUI – CANDIDATO SINDACO ROVERETO (TN) * BALLOTTAGGIO ELEZIONI: “AI CITTADINI ED ELETTORI DI ‘OFFICINA’ PROMETTO, ‘LA NOSTRA CIVICA SARÀ LA VOSTRA CASA’ “

17.45 - sabato 1 giugno 2024

Ho conosciuto da vicino durante questa campagna elettorale il sincero e genuino slancio di cambiamento e di rinnovamento di tante elettrici e di tanti elettori di Officina. E mi rattrista molto per loro che questo bel fenomeno civico roveretano venga ora sacrificato dai vertici del movimento sull’altare di un accordo di apparentamento con Giulia Robol e il Pd, che incarnano invece la più grigia continuità. Non si tratta di una semplice indicazione di voto, ma di un accordo di spartizione in piena regola.

Alle elettrici e agli elettori di Officina – così come a tutta la cittadinanza – una promessa e una garanzia: la nostra casa civica sarà la vostra casa, e se vincerò il ballottaggio molte delle vostre istanze – verso cui sempre ho mostrato attenzione durante tutta la campagna elettorale – saranno da me accolte.

*

Gianpiero Lui

Candidato Sindaco al Comune di Rovereto (Tn)