ENAC * AEROPORTO LAMPEDUSA: « PRESENTATA QUERELA NEI CONFRONTI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI AST, GAETANO TAFURI »

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di aver depositato ieri, 11 maggio 2021, presso gli Uffici della Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Agrigento, querela nei confronti di Gaetano Tafuri, legale rappresentante della società AST Aeroservizi, titolare della concessione per la gestione totale dell’aeroporto di Lampedusa, per le dichiarazioni pubblicate in data 9 maggio u.s.

L’articolo riporta dei virgolettati attribuiti a Tafuri dai contenuti lesivi e denigratori che insinuano sia inerzia da parte dell’Ente, sia il perseguimento di interessi diversi da quelli istituzionali. L’ENAC ha pertanto presentato querela per diffamazione a tutela dell’onorabilità, della dignità e dell’immagine dell’Ente, nonché dell’operato dei propri dipendenti. Si ricorda, inoltre, che in considerazione della vicenda relativa al sequestro del carburante disposto dalla Procura di Agrigento e dei reiterati inadempimenti da parte di AST rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione dello scalo, l’ENAC ha avviato le verifiche necessarie per la valutazione del mantenimento dell’affidamento in concessione della gestione dell’aeroporto di Lampedusa in capo ad AST.