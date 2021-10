GUGLIELMI (FASSA) – INTERROGAZIONE * VALLE DI FASSA – SORVOLI AEREI MILITARI: « IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO RITIENE OPPORTUNO FARE SÌ CHE EPISODI SIMILI NON SI RIPETANO PIÙ? »

Risaputo che in data odierna, e più precisamente alle ore 11.12, i cieli della Val di Fassa sono stati sorvolati da aerei militari.

Preso atto che tali velivoli sono stati notati ad occhio nudo a quote particolarmente basse, tanto che gli stessi non procedevano in maniera lineare ma “svoltavano” attorno alle cime montuose.

Annotato che l’episodio in questione ha destato scalpore e preoccupazione fra i cittadini della valle di Fassa e non solo, anche in ricordo di quanto accaduto al Cermis il 3 febbraio 1998.

TUTTO CIÒ PREMESSO, A NORMA DI REGOLAMENTO, SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PER SAPERE:

1. Se fosse a conoscenza di quanto sopra.

2. Quale sia l’opinionedellostessoinmeritoaciò.

3. Se non si ritenga opportuno far sì che episodi simili non si ripetano più