ARCIDIOCESI TRENTO * RESTAURO CATTEDRALE: « TERMINATO L’INTERVENTO NELLE NAVATE, SI PASSA A TRANSETTO E ZONA ABSIDALE / FINE LAVORI FRA UN ANNO »

Prosegue il restauro della Cattedrale di Trento. Terminato l’intervento nelle navate, si passa a transetto e zona absidale. Per allestire i ponteggi, il Duomo chiude dal 17 maggio fino a San Vigilio: celebrazioni spostate in S. Francesco Saverio, S. Maria e Salesiani. Termine lavori fra un anno.

N.B. Domani, giovedì 13 maggio alle ore 9.30, si celebra in Cattedrale la Messa del Crisma, slittata dal Giovedì Santo (1° aprile) per via dell’emergenza sanitaria. Le attuali condizioni consentono la celebrazione, pur con numero contingentato di presenze (obbligatoria la prenotazione) e nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. La s. Messa vede il convenire del clero attorno all’arcivescovo Lauro con il rinnovo davanti all’Arcivescovo delle promesse sacerdotali. Durante la celebrazione vi sarà anche Il rito della benedizione degli Oli: insieme al Crisma, sono benedetti l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi. La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi (raggiungibile dai portali diocesani) e su Telepace Trento (canale 601).

*

Foto: Zotta