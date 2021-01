DOLOMITI AMBIENTE * RIFIUTI: « IN CORSO L’AGGIORNAMENTO INFORMATICO DELLE TESSERE PER LE UTENZE DEL CENTRO STORICO DI TRENTO »

Dolomiti Ambiente desidera segnalare che è partita e proseguirà nelle prossime settimane un’attività che interessa le utenze del Centro Storico di Trento dotate di tessera per il conferimento dei rifiuti nelle apposite calotte dislocate in vari punti del centro città. Dolomiti Ambiente dovrà aggiornare le tessere e sta inviando quindi i propri incaricati a domicilio, presso le abitazioni interessate, per procedere con l’adeguamento.

Oltre che gratuito, l’intervento dei tecnici di Dolomiti Ambiente è veloce e fidato, in quanto sarà svolto da personale qualificato e riconoscibile dal tesserino identificativo. A chi non sarà presente nella propria abitazione al momento del passaggio dell’incaricato, verrà lasciata una cartolina con tutte le indicazioni e i numeri utili per poter fissare un appuntamento a domicilio a partire dal 31 gennaio, prenotandolo sul sito www.dolomitiambiente.it nella sezione Sportello Online o al numero verde 800.847.028 e procedere all’aggiornamento delle tessere, che così consentiranno anche di registrare correttamente gli svuotamenti del residuo ai fini del calcolo della tariffa variabile. Invitiamo quindi gli abitanti del Centro Storico di Trento ad agevolare il più possibile il lavoro dei tecnici di Dolomiti Ambiente per completare l’aggiornamento delle tessere. Per qualsiasi informazione rimane come sempre a disposizione dei cittadini il numero verde gratuito 800.847.028.