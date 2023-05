“DESTINAZIONE VAL DI CEMBRA” * “I MUSEI DELLE VALLI DELL’AVISIO“: « OCCASIONE DI INCONTRO E COLLABORAZIONE TRA REALTÀ CULTURALI (13-14/5) »

07.41 - giovedì 11 maggio 2023

I musei delle valli dell’Avisio si presentano. Per una rete dei musei etnografici del Trentino. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 si svolgerà l’evento “Per una rete dei musei etnografici del Trentino. I musei delle valli dell’Avisio si presentano”.

Si tratta di un’importante iniziativa dedicata a musei e siti etnografici delle valli di Cembra, Fiemme e Fassa, nata con l’obiettivo fondamentale di creare un’occasione di incontro, conoscenza e collaborazione tra realtà culturali. Incontri simili, voluti nell’ottica della costituzione di un’effettiva rete di settore, sono già stati organizzati in Valsugana (14 maggio 2022), in Val di Sole (8 e 9 ottobre 2022) e in Val di Non (25 e 26 marzo 2023).

Il prossimo appuntamento del ciclo “Per una rete dei musei etnografici del Trentino” sarà sabato 13 (a Faver, Altavalle) e domenica 14 maggio ed è coordinato dal gruppo informale “Destinazione Val di Cembra”.

Questi incontri sono fondamentali per proseguire il percorso che ha portato al riconoscimento dei musei etnografici da parte della Provincia con la L.P. 14/2022, che prevede disposizioni finanziarie appositamente dedicate.

PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

Sabato 13 maggio

Il programma prevede per il sabato un convegno con la presentazione delle realtà etnografiche delle valli di Cembra, Fiemme e Fassa che aderiscono all’iniziativa e la partecipazione di esperti del settore. Il convegno si svolgerà a Faver (Altavalle) presso il Molin de Portegnach, un vecchio mulino ristrutturato e utilizzato oggi come centro culturale (sede dell’associazione Sorgente90). Il Molin de Portegnach si trova tra i paesi di Valda e Faver, poco a monte della strada statale S612 (indicazioni su Google Maps).

Il pranzo sarà preparato da “Il Grillo”, ristorante gestito dalle Cooperative sociali CS4 e Le Rais che cura importanti percorsi di inclusione lavorativa per persone con fragilità. Il prezzo è di euro 15,00 a persona e include: pasta fredda con speck, zucchine, carote e formaggio, insalata di farro con pomodorini, mango, avocado e succo di lime, focacce farcite, torta di carote fatta in casa, acqua, vino della casa, caffè. Necessaria la prenotazione al numero 349 5805345.

Programma del convegno

8.45 – 9.30

Caffè e saluti di benvenuto

9.30 – 11.00

I siti etnografici delle valli dell’Avisio si presentano I luoghi del vivere quotidiano

Il Giro dei masi di Piscine di Sover e il museo “De sti ani la memoria” Museo della Gente di Carano “Casa Begna”

Stufe e cucine antiche Lauro de Francesco

Museo etnografico di Nonno Gustavo

Ischiazza, paese fantasma

11.00 – 12.00

Fare rete tra piccoli musei: perché e come?

Marlene Messner, Direttrice dell’Associazione dei musei del Sudtirolo

Luisa Moser e Filippo Broll, Comune di Sant’Orsola Terme – Museo Pietra Viva

Giovanni Kezich, Dirigente dell’UMSe rete etnografica dei piccoli musei ed ecomuseale, Provincia autonoma di Trento

12.30 – 14.00

Pranzo preparato da “Il Grillo – comunità ristorante” Prenotazione necessaria (349 5805345) prezzo a persona: € 15

14.00 – 16.00

I siti etnografici delle valli dell’Avisio si presentano

I luoghi del lavoro: gli opifici

Le “cave de le bore” della Val di Fiemme

La Segheria veneziana di Piazzo “Ca’ de la Val”

Il Mulino della Meneghina

Il Museo Ladin de Fascia e i siti etnografici in Val di Fassa

Il Sentiero dei vecchi mestieri tra Grumes e Grauno

La Cantina storica del Palazzo A Prato

Casa Museo del Porfido di Albiano

Antica Segheria Veneziana della Magnifica Comunità di Fiemme

16.00 – 16.30 Pausa caffè

16.30 – 17.15

Uno sguardo al futuro

Alberto Rossi, Nuovi scenari per la valorizzazione del territorio e la salvaguardia del patrimonio edilizio tradizionale in Val di Cembra, tra reversibilità e autosufficienza energetica.

Presentazione del progetto “Un Cammino in Val di Cembra” 17.15 – 17.30 Dibattito finale e saluti

Modera il convegno il giornalista Walter Nicoletti

Domenica 14 maggio

La domenica sarà dedicata all’apertura straordinaria dei siti-musei per visite guidate.

Di seguito si riporta il calendario delle aperture con i recapiti per le prenotazioni:

VAL DI CEMBRA

GRUMES

Sentiero dei vecchi mestieri. Escursione guidata 9.30-13.00 Prenotazione al 349 5805345 (Rete di Riserve Val di Cembra Avisio)

SOVER

Piccolo museo “De sti ani la memoria” a Piscine di Sover. Apertura 14.00 – 18.00 Prenotazione al 348 4258325

Giro dei masi bassi di Piscine. Passeggiata guidata 9:00-12:00

Prenotazione al 348 4258325

SEGONZANO

Cantina storica del Palazzo A Prato (Piazzo). Apertura 10.00-11.30 Prenotazione al 347 7593662

Mulino Folgheraiter (Prà). Apertura dalle 13.30. Prenotazione al 340 4649024

ALBIANO

Casa Museo del Porfido. Apertura 10.00-12.00. Prenotazione al 329 5904219

VAL DI FIEMME

VALFLORIANA

Ischiazza, paese fantasma. Escursione guidata 10.00-12.30 Prenotazione al 349 5805345 (Rete di Riserve Val di Cembra Avisio)

CAPRIANA

Museo Mulino della Meneghina. Apertura 15.00-18.00. Info: 347 4466763

CASTELLO

Le stufe in ceramica antiche di Lauro Defrancesco. Apertura 15.00-18.00 Prenotazione al 335 7607746

PREDAZZO

Cava de le bore, Loc. Boscampo. Visita guidata, ritrovo ore 14.30 Prenotazione: 0462 508228 – 0462 508216

BELLAMONTE

Museo etnografico di Nonno Gustavo. Apertura 14.30-17.00. Info: 338 9203678

*

foto Albatros.