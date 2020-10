DEPUTATI TRENTINI LEGA * COVID – DPCM 18 OTTOBRE: « ALTRO CHE ‘NORMA SMUSSATA’, DAL GOVERNO CONTE SCARICABARILE IN PIENA REGOLA »

Covid: deputati trentini Lega, da governo ignobile scaricabarile su sindaci. “Altro che ‘norma smussata’. Dal governo Conte scaricabarile in piena regola. Stavolta sul groppone dei sindaci, che nella gestione dell’emergenza Covid avranno ancora più grattacapi, come se non ne avessero già abbastanza. Come se possa essere l’esecutivo o i ministri a chiudere le singole vie e le singole piazze: ovvio che le criticità vengono individuate e segnalate dai sindaci. Il ministro Boccia fa quasi tenerezza nel suo tentativo disperato di mettere le toppe sul nuovo Dpcm.

Così sarà il caos. Un film horror peraltro già visto in primavera, quando furono i governatori ad essere ignobilmente caricati di responsabilità che non erano loro. Della serie, cambiano i fattori ma il prodotto resta sempre lo stesso: quello di un governo di incapaci, che non decide mai scaricando le responabilità sui rappresentanti delle istituzioni locali”.

Così i deputati trentini della Lega: Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.