DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * FOLGARIASKI: « I CONTI NON TORNANO, LA PROVINCIA DI TRENTO PROCEDA AD UN CONTROLLO E PROMUOVA UN CONFRONTO SERIO SULLE PROSPETTIVE »

Folgariaski, i conti non tornano. La Provincia proceda ad un controllo e promuova un confronto serio sulle prospettive.

Con l’interrogazione n. 1841/XVI lo scrivente aveva sottoposto all’attenzione della Giunta la vicenda della raccolta di nuovo capitale sociale per assicurare il presupposto della continuità aziendale oltre i 12 mesi per Folgaria Ski spa. Era stato l’organo di controllo della Società ad indicare la necessità di pervenire, entro il giugno 2020, al reperimento di nuove sottoscrizioni per un importo “non inferiore a due milioni di euro”. Il contributo dei privati costituiva uno dei contenuti dell’Accordo Quadro sottoscritto con Trentino Sviluppo, società della Provincia che partecipa a Folgariaski con una quota superiore al 20% del capitale. L’anno scorso, rispondendo nell’aula del Consiglio provinciale a un’interrogazione orale, l’assessore Failoni aveva comunicato che “la raccolta delle adesioni per l’aumento di capitale tra i soci privati, iniziata da diversi mesi, risulta essere in stato di avanzata attuazione” e che entro il mese di novembre 2020 sarebbe stata convocata un’assemblea “ove sarà proposta una delibera di aumento di tre milioni e non di due”. Senonché la relazione del Collegio sindacale presentata in merito all’assemblea convocata dalla Folgariaski il 3 novembre 2020, informa che il nuovo capitale sociale, frutto dei contributi dei privati, aveva raggiunto quota di 515.000 euro, pari al 25% dei necessari 2 milioni che lo stesso giudicava necessari per garantire la continuità aziendale. Anche se nulla è trapelato dai responsabili della società dell’altipiano sulla difficile situazione economica interna, è probabile che l’insufficienza delle risorse raccolte tra i privati rispetto alle previsioni e, successivamente, i mancati ricavi derivanti dalla disastrosa stagione invernale da poco conclusa, abbiano indotto i vertici della Folgariaski a collocare i propri dipendenti in cassa integrazione ordinaria a partire a dalla seconda metà di marzo di quest’anno.

Evidentemente la liquidità residua non basta neppure a garantire la retribuzione del personale. Non è difficile immaginare che la società potrebbe avere buon gioco nel giustificare pubblicamente questa scelta – della quale non ha peraltro dato notizia – solo o prevalentemente con l’assenza totale di incassi dovuta alle restrizioni imposte dal governo. Ma a rivelare che il ricorso a questo argomento altro non è che un alibi, anzi, una “foglia di fico”, è ancora una volta la lettura della relazione del Collegio Sindacale, risalente questa volta al 18 dicembre scorso, redatta quindi prima dello stop definitivo agli impianti di risalita imposto a livello nazionale per frenare i contagi del Covid-19. Sulla base, dunque, della situazione di bilancio della Folgariaski precedente alla crisi legata all’emergenza in corso, la relazione esorta la società a dotarsi di un piano che consenta di reperire nuovo capitale sociale nel corso del 2021. Scrivono i revisori che occorreranno, nell’ordine, “€. 1.600.000 in denaro da sottoscrivere e versare in base al piano dei flussi 2021 aggiornato al 30 giugno 2021; €. 2.900.000 in denaro, sempre in base al piano dei flussi aggiornato al 30 novembre 2021, se si comprendessero anche i cinque mesi successivi al 30 giugno 2021 pre-stagione invernale 2021/22”. Ne consegue che secondo il Collegio Sindacale per la continuità aziendale della Folgariaski il reperimento di nuovo capitale sociale in denaro dovrà ammontare non più a 2.000.000 di euro come richiesto nella prima relazione, bensì a 4.500.000 di euro. Questo dimostra innanzitutto – e in modo inequivocabile – il fallimento della sottoscrizione conclusasi nel novembre 2020, dal momento che i privati avevano versato contributi pari ad appena il 25% dell’importo richiesto. Ma anziché chiedersi la ragione di questa ritrosia nel sostenere la società, che rende plausibile supporre che la popolazione dell’Altopiano e soprattutto gli operatori economici abbiano oggi delle difficoltà a fornire l’apporto richiesto o inizino a dubitare della buona gestione della Folgariaski, l’amministratore delegato non ha trovato di meglio che accusare a mezzo stampa le partite Iva di “fare orecchie da mercante pur beneficiando in larga misura di questo sistema”.